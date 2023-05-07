هناك قوى بامكانها وقف اطلاق النار بالسودان، وهذا ما فعلته حينما...

وقال النظيف في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث: ان كل القوى وجموع الشعب السوداني تطالب بوقف اطلاق النار والمساعدة لايقاف الحرب لانها تتسبب المزيد من المعاناة الانسانية نتيجة الصراع والاشتباك الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

واوضح، ان طرفي النزاع لا يحاولان تقديم تنازلات في مفاوضات جدة الجارية الآن من اجل التوصل الى اتفاق سياسي حول مستقبل الطرفين، باعتبار ان قضية محادثات جدة تتركز فقط على وقف لاطلاق النار وايجاد ممرات انسانية للاغاثة، معتبراً ان هنالك قوى كالسعودية والامارات وامريكا بامكانها ان تفرض قوتها على طرفي الصراع بالسودان، مشيراً الى ان هذا ما حصل عندما اجلوا جنودهم ورعاياهم بعد فرضهم هدوءاً كاملاً على طول 800 كيلومتراً من الحدود الى المطار الحربي الذي يستخدم لضرب قوات الدعم السريع.