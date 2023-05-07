بريطانيا تحتج على إعدام الإرهابي المدعوم من السويد

العالم - ايران

ويأتي هذا الموقف في اطار الدعم البريطاني للارهابيين والجواسيس بينهم الجاسوس البريطاني «علي رضا اکبري»، حيث أعلن وزير الخارجية البريطاني في بيان له، أنه صدم بهذا الخبر وأكد معارضة لندن لإعدام رئيس حركة النضال الارهابية.

وقد تم فجر امس السبت تنفيذ حكم الاعدام بحق «حبیب فرج ‌الله جعب» الملقب بـ «حبیب اسیود» الذي يحمل الجنسيتين الايرانية والسويدية ورئيس حركة النضال الداعية الى تقسيم الجمهورية الاسلامية الايرانية ويضم ملفه عدة عمليات ارهابية قام بها وراح ضحيتها جمع من النساء والاطفال الايرانيين.

كما دعا الوزير البريطاني في بيانه طهران الى ما اسماه بوقف النظام الايراني كل عمليات الاعدام، وأكد معارضة لندن لتنفيذ مثل هذه الاحكام.

وأعلن الوزير دعم بلاده للسويد وقال: اننا سنواصل تعاوننا مع السويد وباقي شركائنا كي يتحمل النظام الايراني مسؤوليته.

وكانت وزارة الخارجية السويدية قد نشرت أمس السبت بيانا أعلنت فيه دعمها للارهابي «اسيود» واحتجت على اعدامه من خلال السفير الايراني في السويد.

الجدير بالذكر أن هذا الارهابي تزعم حركة النضال الارهابية منذ عام ۲۰۰۵ وقام بدعم عدة اجهزة تجسس عالمية بينها الموساد (الصهيوني) و«سابو» (التابع للسويد) وبعض دول المنطقة بأعمال ارهابية دامية راح ضحيتها أكثر من ۴۵۰ مواطنا ايرانيا بين شهيد وجريح.

وقد ركز الارهابي جل نشاطاته الاجرامية في جنوب غرب ايران وخاصة في محافظة خوزستان لزعزعة الامن في هذه المحافظة وبالتالي العمل الى تقسيم هذه المنطقة من الاراضي الايرانية.