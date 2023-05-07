ايران تبرم مذكرة تفاهم مع العراق حول العمليات التنفيذية للربط السككي

العالم - ايران

جاء توقيع المذكرة في القنصلية الايرانية في محافظة البصرة العراقية اليوم الاحد، في اطار زيارة المدير التنفيذي لشركة السكك الحديد الايرانية والفريق الفني التابع لها الى مواقع المشروع.

وتفقد مسؤولا البلدين خلال الجولة، المنطقة الحدودية للمشروع بحسب الخرائط المعتمدة بين الجانبين، شملت منطقة " شلمجة "الحدودية في جنوب غرب ايران، ومحطة الركاب المستحدثة فيها والمسار الخاضع للدراسة من هذه الحدود وحتى نهر" أروند" من الجانب الايراني وضفتي النهر المذكور والجزء الاسط له ( جزيرة سندباد) وتحديدا موقع انشاء الجسر اضافة الى موقع بناء محطة ركاب جديدة في البصرة.

وأتفق الجانبان بعد مفاوضات إستمرت 6 ساعات في القنصلية الايرانية في البصرة، على تحديد المسار الدقيق لمرور الخط السككي من شلمجة الى نهر أروند،ووضع جدول زمني محدد للعمليات التنفيذية للربط السككي بين شلمجة والبصرة، منها جدولة عمليات ازالة الالغام وانشاء البنى التحتية لسكك الحديد من شلمجة حتى أروند (شط العرب في الجانب العراقي)، وتسليم الارض لاجراء الدراسات حول دعائم الجسر الذي سيربط ضفتي النهر.

كما وقع مساعدا الشؤون الفنية بالسكك الحديد الايرانية ونظيرتها العراقية خارطة مسار الخط السككي المرفقة بمذكرة تفاهم اجراءات العمليات التنفيذية للربط بين البلدين.