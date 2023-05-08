رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يزور إيران غدا

العالم - ايران

وقال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية ورئيس لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية كاظم غريب آبادي: بناءً على دعوة من رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني اجئي، سيصل رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان الى طهران غدا الثلاثاء في زيارة رسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية تستغرق يومين.

وأضاف غريب آبادي: ستتم في هذه الزيارة التي تاتي بهدف تطوير وتعميق التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، مناقشة مختلف القضايا وسيتم التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون بين الجانبين.