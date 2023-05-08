تونس تعلن انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقوا في البحر

العالم-تونس

وأفاد متحدث باسم المؤسسة -في بيان- بأن الجثث التي تم انتشالها كانت مجهولة الهوية.

وتقوم وحدات من الحرس البحري بعمليات تمشيط مستمرة على السواحل بسبب تفاقم حوادث الغرق خلال الأشهر الماضية.

وأغلب الغرقى والمهاجرين الذين يتم ضبطهم في قوارب في البحر ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفق بيانات رسمية.

وكانت السلطات التونسية أعلنت إحباط 20 عملية هجرة غير نظامية باتجاه أوروبا عبر البحر المتوسط، وضبط 805 أشخاص في ليلة واحدة مساء السبت الماضي.

وتعلن السلطات التونسية، بوتيرة شبه أسبوعية، إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين من تونس ودول أفريقية أخرى.

ومنذ فترة، تشهد تونس تصاعدا لافتا في وتيرة تلك الهجرة، لا سيما باتجاه سواحل إيطاليا، في ظل تداعيات أزمات اقتصادية وسياسية في البلد ومختلف دول المنطقة.

وضبطت وزارة الداخلية، خلال عام 2021، 20 ألفا و616 مهاجرا غير نظامي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفقا لأحدث بيانات رسمية.