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طهران تدين بشدة العدوان على غزة وصمت المحافل الدولية

طهران تدين بشدة العدوان على غزة وصمت المحافل الدولية
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشدة العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة، فجر اليوم وأدى إلى استشهاد ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي واستشهاد وإصابة العشرات من الفسطينيين.

العالم - ايران

وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تعازيه لأسر الشهداء وفصائل المقاومة الفلسطينية، سائلا المولى الشفاء العاجل للمصابين جراء هذه الاعتداءات.

واعتبر كنعاني هذا العدوان الصهيوني عشية ذكرى النكبة دليلاً على عجز وضعف كيان العدوان أمام المقاومة البطولية للشباب الفلسطيني في الضفة والقدس ضد الممارسات العدوانية الصهاينة وخطوة تهدف إلى صرف الرأي العام عن الأوضاع المتضربة والمتأزمة للغاية داخل الكيان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن صمت وتقاعس المحافل الدولية المسؤولة والدول الغربية إزاء تصاعد الأعمال اللاإنسانية للصهاينة بحق الشعب الفلسطيني خلال الأشهر الأخيرة هو العامل الأهم في وقاحة كيان الفصل العنصري الصهيوني في مواصلة جرائمه، الأمر الذي سيسجل في التاريخ كسجل أسود ومخزي للمتشدقين الكاذبين بحقوق الإنسان.

وفي الختام أكد كنعاني على ضرورة التحرك الفوري والفعال والرادع والمتناغم من قبل الدول الإسلامية لوقف آلة القتل والجريمة للكيان الصهيوني.

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