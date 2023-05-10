أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

العالم - إيران

- قدس ..

الكيان الصهيوني يعود لمسلسل الإغتيالات .. إستشهاد 3 قياديين بالجهاد وأعضاء أسرهم بغارات على غزة.

- سياست روز ..

فصائل المقاومة الفلسطينية تلوح برد حازم قريب على الجريمة الصهيونية الإرهابية الأخيرة بغزة .

- جوان ..

موجة هرب واسعة للصهاينة من مناطق محيط قطاع غزة خوفا من انتقام المقاومة ..

- اطلاعات

وزارة الخارجية تشجب بشدة الجريمة الصهيونية الإرهابية الأخيرة بغزة داعية لموقف إسلامي موحد .

- ايران ..

وزير الإقتصاد بخطوة كبرى لانهاء دور الدولار .. حصة الدولار بعلاقاتنا التجارية أقل من 10%.

- جمهوري اسلامي..

عشية الإنتخابات الرئاسية الساخنة بتركيا .. أردوغان يعلن عن زيادة الرواتب بنسبة 45 %.

- ارمان ملي ..

بوتين في مراسم ذكرى الإنتصار على النازية.. هدف الغرب تقطيع أوصال روسيا .

- ارمان امروز ..

صدامات واسعة بين أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المعزول عمران خان والشرطة خلال إعتقاله .

- عصر ايرانيان ..

محافل إعلامية أمريكية تتحدث عن إفتقار أمريكا لجرأة إعتراض طريق ناقلات النفط الإيرانية .

- كيهان ..

القوات اليمنية المشتركة تجري أضخم مناورات عسكرية من نوعها تحت شعار " الوفاء للشهداء ".

- ابرار ..

الكيان الصهيوني يهدد بشن المزيد من الهجمات على قطاع غزة بعد غاراته الإرهابية الأخيرة .

- عصر توسعه ..

إستئناف العمل بشكل كامل بالإتفاق النووي مرهون بتوفر الإرادة السياسية لدى الطرف الآخر ..

المقالات

1- سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن الجريمة الصهيونية الارهابية الاخيرة في غزة في مقالها ( جذور جريمة وحشية )..

الغارات الجوية الصهيونية الاخيرة على قطاع غزة لم تتسم بالوحشية بكل معنى الكلمة فحسب بل تَجَسَّدَ فيها الارهابُ بكل بشاعته ايضا.

ان هذه الغارات التي جاءت بعد ايام من قرار حكومة نتنياهو استئنافَ مسلسل الاغتيالات التي تستهدف قياداتِ ورموزَ المقاومة الفلسطينية , تؤكد بحدِ ذاتها للعالم أن هذا الكيان مجبولٌ على الارهابِ والاجرام بطبيعته .

( إن إستهداف قيادات بسرايا القدس الذراع العسكرية للجهاد الإسلامي , مجرد محاولة للكيان للهروب للأمام من أزماته الداخلية الخانقة )

فحكومة نتنياهو الهشة ارادت عبر هذه الجريمة الارهابية دفع الداخل بفلسطين المحتلة لتأييدها تحت وطأة ايجاد اجواء حافةِ حرب وبالتالي انهاءِ تظاهراتِ المعارضة , كما اراد نتنياهو عبر هذه الجريمة ارضاءَ الاحزاب اليمينية الاكثر تطرفا في حكومته الائتلافية لتفادي خطرِ تفككِ هذا الائتلاف وانهيارِ حكومته .ان هذا الاستعراض الارهابي الصهيوني للعضلات سيُكلف الكيانَ ثمنا باهضا جدا وهذا ما وعدَت به المقاومة .

2- كيهان ..

حول زيارة مستشار الامن القومي الامريكي للسعودية كتبت صحيفة كيهان في مقالها ( آخر المحاولات المتشبثة لاستعادة النفوذ الأمريكي الضائع ) ..

البيت الابيض تحدَّثَ عن مباحثاتٍ ايجابية اجراها مستشارُ الامن القومي الامريكي جيك سوليفان مع ولي عهد السعودية في جدة حول الازمة اليمنية , الا ان زيارة هذا المسؤول الامريكي عكست في الاساس محاولةً يائسةً من قبل الاولايات المتحدة لاستعادة نفوذها التقليدي المنحسر والمتضاءل باستمرار في غرب اسيا و منطقة الخليج الفارسي , ومحاولةٌ يائسةٌ لانعاش العلاقات الفاترة مع السعودية بالذات .

( إن أمريكا تحاول بشتى السبل إستعادة نفوذها السابق في منطقة الخليج الفارسي , هذا النفوذ الذي يشهد إنحسارا كبيرا )

ومشكلة سوليفان في هذه المهمة تجسدت بافتقار امريكا لاية اوراق ضغط حقيقية مقابل السعودية التي تنتهج سياسات خارجيةً جديدة تميزت على مدى الاشهر الاخيرة بتعزيز العلاقات مع الصين وروسيا كما تجسَّدت في استئناف العلاقات مع ايران وليس هذا فحسب بل تحركت نحو المصالحة مع سوريا ايضا في تجاهل صريح لسياسات واستراتيجياتِ واشنطن, و يبدو واضحا ان السعودية لم تعد اسيرة قيود العلاقات التقليدية القديمة مع امريكا والغرب بشكل عام وهذا ما تعكسه التغييرات الكبيرة في السياسة الخارجية السعودية .

3- جمهوري اسلامي ..

حول الانتخابات في تركيا كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في تقريرها ( أردوغان وزيادة رواتب الموظفين فجأة )..

مع احتدام اجواء السباق الرئاسي القريب جدا في تركيا , فجر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مفاجأة من العيار الثقيل باعلانه عن زيادة رواتب الموظفين بنسبة خمسة واربعين بالمئة .

( المعارضة التركية إتهمت أردوغان باستغلال صلاحياته لتعزيز موقفه في الإنتخابات مقابل منافسيه وخاصة مقابل مرشح المعارضة السداسية) .

وترى محافل سياسية بتركيا ان هذا القرار المفاجئ يعكس مدى قلق اردوغان من احتمالات نتائج الانتخابات مع اشتداد المنافسة الانتخابية وتزايد التكهنات بشأنها مع تزايد فرص مرشح المعارضة للفوز.

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( عودة سيناريو الإرهاب لطاولة الحرب بالكيان )..

الكيان الصهيوني قرر العودة لسياسة تنفيذ اغتيالات تستهدف قيادات ورموز المقاومة الفلسطينية , بعد فشل خياراته العسكرية في شن حروب مفتوحة على المقاومة , إن..

(الغارات الصهيونية الأخيرة على غزة التي أدت لإستشهاد قيادات بسرايا القدس وأعضاء من عائلاتهم جاءت عملا بذلك القرار الإرهابي)

ولكن خطأ الكيان الصهيوني بشأن العودة لاسلوب الاغتيالات الارهابية يكمن في واقع ان المقاومة الفلسطينية باتت قادرة تماما على نقل النار بشكل مدمر الى عمق فلسطين المحتلة والى تل ابيب وحيفا بالذات و هذا يعني أن الكيان سيواجه في اية جريمة ارهابية ردا حازما وقاسيا تماما من المقاومة , والرد الانتقامي الفلسطيني كفيل بحرق هذه الورقة الارهابية الصهيونية تماما .

5- جوان ..

حول حرب الجنرالات الدائرة في السودان كتبت صحيفة جوان في مقالها ( تصاعد المخاوف من إستمرار الحرب في السودان )..

مع تضاؤل الامال بشكل جدي من امكانية تحقيق المفاوضات الدائرة في مدينة جدة السعودية بين طرفي النزاع المسلح في السودان لاية نتائج ايجابية , تسود اجواء قلق اقليمي ودولي من احتمال استمرار واتساع دائرة المعارك في السودان وتحولها لحرب اهلية شاملة لها امتدادات بدول الجوار ايضا .

( محافل دبلوماسية سعودية تحدثت عن تعثر هذه المفاوضات لوجود عقبة رئيسية تتمثل باعتقاد كل طرف بكونه قادرا على الحسم العسكري)

ان الوسطاء يتحدثون عن تصلب طرفي النزاع في مواقفهما رغم موافقتهما على جهود الوساطة الاقليمية والدولية , الامر الذي يعطي مثلَ هذه الموافقات الظاهرية حالةً محاولةٍ لشراءِ الوقت لالتقاط الانفاس ميدانيا فحسب استعدادا لمواصلة المعارك .