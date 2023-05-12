شاهد.. مقاومو كتيبة جنين ينظمون مسيرة دعم لغزة

العالم - فلسطين

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انطلقت مسيرة الدعم من مخيم جنين وجابت شوارع مدينة جنين وهتف المشاركون باسم حركة الجهاد الإسلامي، مطالبين الأمين العام للحركة بتزوديهم بالأسلحة إشارة منهم بأنهم مستعدون للقتال.

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وكانت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) قد قالت ليلة امس الخميس ان فصائل العمل الوطني والإسلامي في مخيم جنين قد نظمت ايضا ليلة امس الخميس اعتصاما تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة .

وشارك في الاعتصام عشرات المواطنين، الذين ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال والمجازر التي ترتكب في قطاع غزة.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر وعمليات تصفية ومجازر.