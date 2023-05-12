مواقف حركة امل من الاستحقاق الرئاسي اللبناني

فأي شكل والمنحى ستتخذ؟

داخلياً، رئيس مجلس النواب اللبناني يظهر تفاؤلاً بنهاية الشغور الرئاسي الشهر المقبل، متحدثاً عن مسار ستتبلور ملامحه في في القادم من الايام، وسيشمل سلة متكاملة للازمات العالقة والملفات الشائكة، بما فيها تعيين حاكم لمصرف لبنان وحكومة تمثل امام البرلمان وتتولى صلاحياته دستورياً.

فإلى ما يركن بري بتفاؤله؟

وهل يمكن انجاز الاستحقاق الرئاسي قبل الـ15 من يوليو/ حزيران الشهر المقبل كما نتوقع؟

ماذا عن لقاء الدوحة الخماسي المرتقب؟ وماذا يعول عليه لبنانياً؟

يناقش برنامج "استوديو بيروت" هذا الموضوع مع ضيف هذه الحلقة: عضو الكتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني النائب الدكتور ايوب حميّد.



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