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مواقف حركة امل من الاستحقاق الرئاسي اللبناني

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

فيما تؤكد الدبلوماسية الفرنسية المضي قدماً في مبادرتها تتحدث اوساط سياسية عن اجهاض مساعي باريس على وقع التدخل الامريكي الذي ينبأ باعتماد حركة اكثر دبلوماسية واكثر تفاعل ربما ستظهر على شاشة الاحداث والتطورات اللبنانية.

فأي شكل والمنحى ستتخذ؟

داخلياً، رئيس مجلس النواب اللبناني يظهر تفاؤلاً بنهاية الشغور الرئاسي الشهر المقبل، متحدثاً عن مسار ستتبلور ملامحه في في القادم من الايام، وسيشمل سلة متكاملة للازمات العالقة والملفات الشائكة، بما فيها تعيين حاكم لمصرف لبنان وحكومة تمثل امام البرلمان وتتولى صلاحياته دستورياً.

فإلى ما يركن بري بتفاؤله؟

وهل يمكن انجاز الاستحقاق الرئاسي قبل الـ15 من يوليو/ حزيران الشهر المقبل كما نتوقع؟

ماذا عن لقاء الدوحة الخماسي المرتقب؟ وماذا يعول عليه لبنانياً؟

يناقش برنامج "استوديو بيروت" هذا الموضوع مع ضيف هذه الحلقة: عضو الكتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني النائب الدكتور ايوب حميّد.


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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مواقف حركة امل من الاستحقاق الرئاسي اللبناني