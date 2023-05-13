وزير الاقتصاد : ايران والسعودية ستتوصلان الى نتائج جيدة في التعاملات الاقتصادية

العالم - ايران

وقال خاندوزي الموجود في جدة للمشاركة في الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط: على هامش الاجتماع سألتقي بوزير الاقتصاد السعودي، وأعتقد أن إيران والسعودية ستتوصلان إلى نتائج جيدة على طريق التعاملات والعلاقات الاقتصادية.

وأضاف: إن سياسة الحكومة الإيرانية الحالية هي تطوير العلاقات مع دول الجوار والدول العربية، ونرحب بأي موضوع يؤدي إلى توطيد العلاقات مع الجيران والدول العربية وتطوير هذه العلاقات بشكل مميز بما في ذلك تعزيز العلاقات.

وردا على سؤال مراسل الشرق الأوسط حول ايجاد حلول للتحديات الراهنة التي يواجهها العالم، قال وزير الاقتصاد الايراني: بعد أزمة كورونا العالمية وتداعياتها، تعلمت الدول أن يكون لديها تعاملات اقتصادية أكثر.

وتابع قائلا: ان جدول أعمال حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومقترحنا لتجاوز هذه الأزمات هو استخدام التبادل التكنولوجي بين الدول الإسلامية وتوسيع التعامل الاقتصادي بين دول العالم وخاصة دول المنطقة.