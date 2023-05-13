السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣
١٠:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الادميرال تنكسيري: تجهيز سفن الحرس الثوري بصواريخ كروز "2000 كيلومتر"

الادميرال تنكسيري: تجهيز سفن الحرس الثوري بصواريخ كروز
السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد بحرية الحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري عن تجهيز سفن الحرس الثوري بصواريخ كروز 2000 كيلومتر، منوها الى مهمة بحرية جديدة للحرس الثوري في خليج عدن.

العالم - ايران

وفي تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء قال الادميرال تنكسيري، لقد رأينا صواريخ كروز بمدى 2000 كم في سفينتي شهيد مهدوي وشهيد سليماني، وهي من إنتاجنا الخاص وتسمى "قدر 474".

وأضاف، تم تثبيت 12 صاروخ إطلاق عمودي من نوع "نواب" على سفينة سليماني و 4 على متن سفينة ذو الفقار ، وسيزداد عدد السفن المجهزة بهذه الصواريخ.

وتابع، صاروخ الدفاع الجوي "كوثر 200" بمدى 5-7 كم و "كوثر 222" بمدى 17 كم مثبت على سفينتي عاشوراء وذوالفقار.

وأردف قائلا، تم إنشاء مدرج بطول 180 مترا على سفينة الشهيد بهمن باقري ، وتضم هذه السفينة أيضا أسطولا من قاذفات صواريخ ذو الفقار وعاشوراء.

وأضاف، في طراز "الشهيد سليماني" هذا العام، سيتم الكشف عن 4 سفن تحمل أسماء الشهيد "صياد شيرازي" والشهيد "حسن باقري" والشهيد المجاهد "أبو مهدي المهندس" والشهيد "رئيس علي دلواري".

وأشار الادميرال تنكسيري إلى التواجد في المحيطات، وقال، جرى مؤخرا تعويم سفينة الشهيد مهدوي في خليج عدن، وتواجدت كل من سفينة الشهيد رودكي والشهيد سياوشي في خليج عدن 3 مرات.

يتبع..

روابط ذات صلة

الادميرال" تنكسيري": سيتم بناء سفينة ثالثة من نوع سفينة "الشهيد سليماني"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تخويف دول المنطقة من إيران.. سياسة أمريكية أثبتت التجارب والوقائع فشلها

سفير اليمن في طهران يفتتح الجناح اليمني المشارك في المعرض الدولي للكتاب

سـرايا القدس: المقاومة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة

الادميرال تنكسيري: تجهيز سفن الحرس الثوري بصواريخ كروز "2000 كيلومتر"

شاهد بالفيديو.. القوات الأوكرانية تتقدم نحو باخموت لاستعادتها من روسيا

الأمن الإسرائيلي بات متخوفاً بعد توسع رد المقاومة + فيديو