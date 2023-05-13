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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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مصادر عبرية: خلل أصاب تطبيق صافرات الإنذار التابع للجبهة الداخلية الإسرائيلية، وسقطت صواريخ على مناطق دون أن تدوي الصافرات
مصادر إعلامية: أنباء عن خروج مطار بن غوريون عن الخدمة بعد قصف المقاومة الأخير
مصادر إعلامية: : المقاومة تطلق رشقات صاروخية تجاه مدينة الخضيرة قرب حيفا في شمال فلسطين المحتلة
مصادر إعلامية: : المقاومة تطلق رشقات صاروخية تجاه مدينة الخضيرة قرب حيفا في شمال فلسطين المحتلة
مصادر إعلامية: قصف الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الاخيرة استهدف بشكل مركز منازل المدنيين في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن عن تعرض مناطق بجنوب فلسطين المحتلة لقصف صاروخي
مصادر فلسطينية: رشقات صاروخية تجاه مدينة اسدود المحتلة
صافرات الإنذار تدوي في أسدود وغديرا ونتيفوت وسلطات الإحتلال تدعو المستوطنين لدخول الملاجئ
مراسلة العالم: إصابة ثلاثة جنود صهاينة بقذائف للمقاومة على المنطقة المحاذبة لخانيونس
مصادر عبرية: صفارات الإنذار تدوي جنوب تل أبيب
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 13-05-2023
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السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
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سوریا
فلسطین
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اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.