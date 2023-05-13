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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين
السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

استشهد، مساء اليوم السبت، الشاب أحمد تيسير عطاطرة (33 عاما)، متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز عسكري جنوب غرب جنين (شمال الضفة).

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "الريحان" العسكري، قرب مستوطنة "شاكيد" المقامة على أراض قرية طورة، أطلقوا النار على الشاب عطاطرة، عند مروره على الحاجز، وهو يقود دراجته الهوائية، وأصابوه بجروح خطيرة، وتركوه ملقى على الأرض.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال منعوا سيارات الإسعاف من الوصول إلى الشاب، وتركوه ينزف على الأرض حتى ارتقى شهيدا.

وبارتقاء الشاب عطاطرة، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 151 شهيداً، بينهم 33 شهيدا في العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثلاثاء الماضي على غزة.

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