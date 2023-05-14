مرشحو الرئاسة التركية يدلون بأصواتهم..ماذا قالوا في الإنتخابات؟!

العالم - تركيا

يأتي ذلك في وقت يتجه فيه ملايين الناخبين من كافة الفئات العمرية لاختيار رئيسهم الثالث عشر وتشكيلة برلمانهم الجديد.

وتوزعت المراكز التي أدلى بها المرشحون في كل من مدينتي أنقرة وإسطنبول.

وقال مرشح التحالف الحاكم "الجمهور"، رجب طيب إردوغان في أثناء الإدلاء بصوته مع زوجته في مدرسة صفوت تشلبي الابتدائية بمنطقة أوسكودار بإسطنبول: "أتمنى أن تمر عملية فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت دون أية مشاكل، وأدعو جميع المواطنين للإدلاء بأصواتهم حتى الخامسة عصرا".

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مركز اقتراع بإسطنبول

وأضاف إردوغان: "مواطنونا يصوتون بحماس كبير. آمل بعد احتساب المساء، أن يكون هناك مستقبل أفضل لبلدنا وأمتنا والديمقراطية التركية".

من جانبه، قال مرشح "تحالف الأمة" المعارض، كمال كليتشدار أوغلو برفقة زوجته وعمدة مدينة أنقرة، منصور يافاش، "أود أن أشكر جميع المواطنين الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا. نحن جميعا متميزون جدا بشأن الديمقراطية. من الآن فصاعدا، آمل أن يأتي الربيع إلى هذا البلد وأن يستمر الربيع".

المرشح الرئاسي عن "تحالف الأمة" المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بمركز اقتراع في أنقرة.

وقال المرشح الرئاسي الثالث، سنان أوغان من أنقرة أيضا: "حظا سعيدا لأمتنا. دعونا نقضي هذه الانتخابات في مزاج احتفالي. نحن متحمسون".

وكان لافتا تطرق المرشح الرئاسي المنسحب، محرم إينجه إلى "المؤامرة" التي تعرض لها خلال الأيام الماضية حسب تعبيره، ما دفعه للانسحاب من المنافسة على كرسي الرئيس الثالث عشر.

وقال إينجه بلهجة حادة داخل مركز انتخابي في مدينة أنقرة: "أتعرض لحملة شرسة منذ 50 يوما. تنسبون لي تسجيلات وتسريبات ملفقة ومزورة، وسيتم ملاحقة جميع من تلبس بنشر تلك المقاطع بمن فيهم رفاق دربي السابقين".

وتوصف الانتخابات البرلمانية والرئاسية الحالية في تركيا بـ"المصيرية والتاريخية"، في وقت تمضي فيه البلاد إلى المئوية الثانية لتأسيس الجمهورية.

وبدأ ملايين المواطنين الأتراك في عملية التصويت في الساعة الثامنة من صباح الأحد، ومن المقرر أن تستمر عملية الاقتراع حتى الخامسة عصرا.

وحتى الآن، لا يعرف من ستكون له الحظوظ الأوفر للفوز بمنصب الرئيس، ومن غير الواضح ما إذا كان أحد المرشحين سيحسم السباق من الجولة الأولى أو الثانية التي ستعقد في 28 مايو، في حال لم يحصل على نسبة 50+1.