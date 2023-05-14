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دول العالم تحيي الذکری الـ75 ليوم النکبة الفلسطينية

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

ذکری النکبة، مصطلح أطلقه الفلسطينيون على مأساتهم في 15 مايو 1948.

العالم - فلسطين

وبدأت النكبة عندما هاجمت عصابات صهيونية إرهابية قرىً وبلدات ومدن فلسطينية بهدف إبادتها أو دب الذعر في سكان المناطق المجاورة بهدف تسهيل تهجير سكانها لاحقاً. وشهدت النكبة احتلال معظم أراضي فلسطين من قبل الحركة الصهيونية.

وطرد قرابة الثمانمئة ألف فلسطيني الى دول الشتات والمخيمات. كما شملت الأحداث عشرات المجازر والجرائم، وهدم أكثر من خمسمئة قرية، وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتحويلها إلى مدن يهودية، بهدف تدمير الهوية الفلسطينية.

ولأول مرة منذ عام 1948، قررت الأمم المتحدة، إحياء الذكرى الـ75 لنكبة الشعب الفلسطيني بفعالية رسمية، في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

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