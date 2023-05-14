تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة 35.8% في الانتخابات البرلمانية التركية

العالم-تركيا

ويليهما حزب الحركة القومية -المتحالف مع الحزب الحاكم- بنسبة 10.4%، ثم حزب الجيد بنسبة 9.9% وحزب الشعوب الديمقراطي بنسبة 8.5%.

ووفقا للقانون الانتخابي الجديد، تعني هذه النسب الأولية حصول حزب العدالة والتنمية على 287 من مقاعد البرلمان من أصل 600 مقعد، وحصول حزب الشعب الجمهوري على 151 مقعدا.

ووفقا لوكالة "الأناضول" بلغ إجمالي عدد صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية في البلاد 201 807 صندوقا، ونسبة الصناديق التي تم فرزها حتى اللحظة 69.38%، بعدد أصوات مشاركة وصل إلى 36,769,475 صوتا، منها 35,976,768 صوت صالح، ونسبة المشاركة 87.40%.

وستقوم اللجنة العليا للانتخابات بإعلان النتائج النهائية للانتخابات الجارية في البلاد.