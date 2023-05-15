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السعودية تبحث افتتاح سفارتها في طرابلس

السعودية تبحث افتتاح سفارتها في طرابلس
الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

تستعد المملكة العربية السعودية لافتتاح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس خلال الفترة المقبلة.

العالم- ليبيا

وحول زيارة وفد سعودي للعاصمة الليبية طرابلس، أمس الأحد، قال عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، سعد بن شرادة، إن "زيارة الوفد السعودي للعاصمة طرابلس، في إطار المساهمة في دعم الاستقرار في ليبيا".

ووصل وفد سعودي إلى العاصمة طرابلس، أمس الأحد، في زيارة رسمية هدفت إلى إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة المملكة في طرابلس، وفق وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، محمد معزب، إن "افتتاح أي سفارة في العاصمة طرابلس، يعني أن ليبيا في طريقها للاستقرار".

وفي مايو/ أيار العام 2014، أغلقت الرياض سفارتها وقنصليتها في العاصمة الليبية (طرابلس)، وأجلت كامل بعثتها الدبلوماسية على متن طائرة خاصة، إثر تردي الأوضاع الأمنية هناك.

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السعودية تبحث افتتاح سفارتها في طرابلس

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