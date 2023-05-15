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عبر 75 عاما.. هكذا حافظ الفلسطينون على وثائق مليكة أراضيهم

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

يستذكر الفلسطينيون نكبتهم التي مازالت تعيش في ذاكرة الأجداد حيث يحرص الفلسطينيون رغم مضي 75 عاما على توريث الحق لأبنائهم وحرصوا على ان يحافظوا على مفاتيح بيوتهم ووثائق تثبت ملكيتهم في الأرض المحتلة املا بالعودة يوما ما.

العالم - مراسلون

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شاهد بالفيديو.. عبر 75 عاما.. هكذا حافظ الفلسطينون على وثائق مليكة أراضيهم

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