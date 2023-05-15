شاهد.. "زيلينسكي" يزور بريطانيا لهذا السبب..

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وتاتي الزيارة باتزامن مع اعلان الجيش الأوكراني عن أول نجاح لهجومه ضد القوات الروسية في محيط مدينة باخموت التي تشهد أطول وأعنف المعارك منذ بداية الحرب فيما تؤكد موسكو أنها تتقدم داخل مدينة باخموت.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "نتطلع إلى مناقشة المزيد من الدعم العسكري العاجل لطالما كانت المملكة المتحدة رائدة في تزويدنا بمعدات برية وجوية إضافية".

وقبل وصول زيلنسكي إلى بريطانيا، كانت لندن قد تعهدت بتسليم 'مئات' الصواريخ المضادة للطائرات والمسيرات الهجومية وصواريخ 'ستورم شادو' إلى كييف خلال الأشهر المقبلة

وفي رده على هذه المساعدات، حذر الكرملين من أن شحنات الأسلحة البريطانية الجديدة لأوكرانيا ستتسبب في المزيد من الدمار.

كما تعهدت فرنسا بتدريب عدد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة من طراز AMX-10RC التي تستخدم غالبا في مهام الاستطلاع.

وأعلنت الحكومة الألمانية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة مليارين وسبعمئة مليون يورو يأتي ذلك على أعقاب زيارة زيلنسكي لألمانيا وهي الأولى منذ بداية الحرب في اوكرانيا.

دبلوماسيا، يزور الموفد الصيني "لي هوي" الممثل الخاص للشؤون الأوراسية المكلف بمناقشة تسوية للنزاع في أوكرانيا، كييف يومي الثلاثاء والأربعاء وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة أكبر تشمل أيضا بولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا سيبحث لي فيها في 'تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية'.