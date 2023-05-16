كتيبة جنين: مجاهدونا فجروا عبوات ناسفة بآليات الاحتلال

العالم- فلسطين

وحسب وكالة "فلسطين اليوم" قالت كتيبة جنين في بلاغ عسكري: "مجاهدونا يفجرون عدد من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال في محيط المخيم"،

وأشارت كتيبة جنين إلى أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وأُصيب 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" واعتقال آخر، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام منزل في محيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة "إسرائيلية" بإسناد من جيش الاحتلال اعتقلت شابا من محيط مخيم جنين بزعم مشاركته في عمليات إطلاق نار، بينما أصيب ثلاثة آخرون خلال اندلاع اشتباكات مسلحة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومي كتيبة جنين خلال محاصرة منزل قرب مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ما دعا الاحتلال بتعزيز قواته في المنطقة.