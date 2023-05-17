ملخص.. ثأر الأحرار تفشل مخططات نتنياهو

العالم – انقلاب الصورة

ثأر الأحرار عملية استغرقت خمسة أيام كانت المقاومة الفلسطينية وحركة الجهاد الاسلامي تطلق الصواريخ على عمق الكيان المحتل الذي ظن انه بعملية يقضي على جذوة الجهاد والمقاومة وإذ به يسقط أمام وابل الصواريخ التي أصابت عمقه وخرج بعدها شباب غزة ليعلنون الاحتفال بالإنتصار.

البرنامج سلط الضوء على افتراءات الكيان المحتل بأنه انتصر في الحرب بعد نشر بيان سرايا الاقصى حول العمليات التي قامت بها بدك المستوطنات بالصواريخ والتعريف عن القادة الجدد للسرايا خلفا للشهداء القادة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6619428