تعيين رئيس وزراء مؤقت في أفغانستان بعد طلب آخوند إعفاءه

العالم-أفغانستان

وأوضح ذلك المسؤول أن رئيس الوزراء الحالي الملا محمد حسن آخوند طلب إعفاءه من منصبه لأسباب صحية، بحسب موقع الجزيرة.

من جهتها، ذكرت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأربعاء أن آخوند مريض، وحتى يتعافى، سيتولى مولوي عبد الكبير منصب رئيس حكومة طالبان.

ورغم أن طالبان لم تذكر أي تفاصيل حول مرض الملا محمد حسن، ذكرت مصادر أخرى أنه يعاني من مرض القلب، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ومولوي عبد الكبير، واحد من أبرز أعضاء طالبان، وقد اضطلع بدور مهم في المفاوضات بين طالبان والولايات المتحدة في قطر.

أما آخوند، فقد عيّنته حركة طالبان رئيسا للوزراء "بالوكالة" بالحكومة في سبتمبر/أيلول 2021 وهو ينتمي إلى قبيلة بابر، وولد في مديرية شاولي كوت بولاية قندهار جنوبي البلاد.

وكان الملا آخوند من ضمن 6 شخصيات أسسوا حركة طالبان في تسعينيات القرن الماضي بزعامة الملا محمد عمر.

ولم تعترف أي دولة بعد بالحكومة الأفغانية المؤقتة التي شكلتها طالبان بعد استعادتها السلطة في أغسطس/آب 2021 عقب انسحاب القوات الأميركية من البلاد بعد 20 عاما على وجودها.