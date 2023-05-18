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إيطاليا ترسل 3.4 ألف عسكري لتعزيز الجناح الشرقي للناتو

إيطاليا ترسل 3.4 ألف عسكري لتعزيز الجناح الشرقي للناتو
الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، أن إيطاليا سترسل 3.4 ألف عسكري لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو خلال العام الجاري.


العالم-اوروبا
وقال كروزيتو خلال جلسة مشتركة للجان الدفاع والشؤون الخارجية في مجلسي البرلمان، يوم الخميس، إن "وزارة الدفاع ستواصل المشاركة في مبادرات الناتو في الجناح الشرقي، وهنا لدينا التزامات كبيرة لعام 2023".
وأضاف أن مشاركة إيطاليا في فعاليات الناتو ستتطلب 3400 عسكري ونحو 600 قطعة من العدات العسكرية، و5 سفن ونحو 30 طائرة.
وأشار إلى أن خطط وزارة الدفاع تتضمن كذلك نشر سفينة في بحر البلطيق، ذات "قدرات الدفاع الجوي والصاروخي بمثابة المساهمة في تعزيز حماية أجواء بولندا والمنطقة الأوروبية الأطلسية".
ومن المقرر أن يشارك العسكريون الإيطاليون في 43 مهمة في الخارج، 9 منها متعلقة بأنشطة الناتو و13 للاتحاد الأوروبي و7 للأمم المتحدة. وستبلغ نفقات مشاركتهم فيها 1.3 مليار يورو.

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