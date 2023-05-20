إصابات فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

العالم- فلسطين

وأصيب الفتى بشار سليمان طعمة ( 16عاما)، من قرية قفين في طولكرم، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز برطعة العسكري جنوب غرب جنين.

وذكر مدير اسعاف الهلال الأحمر في جنين، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب طعمة، بمحاذاة السياج القريب من الحاجز العسكري، وأصابته بالساق واحتجزته قبل أن تقوم بتسليمه للاسعاف.

وأضاف انه جرى تقديم الاسعافات الأولية للفتى طعمة من قبل طواقم الهلال الأحمر ونقل الى مستشفى ابن سينا جنين.

كما أصيب فلسطيني آخر بجروح جراء إطلاق مستوطن النار عليه قرب بلدة مادما جنوب نابلس.