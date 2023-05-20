سويسرا تتدخل في الشؤون الداخلية لإيران

العالم - ايران

وبهذا الخصوص كتبت السفارة السويسرية في طهران في صحفتها على تويتر، مساء الجمعة: إن وزارة الخارجية السويسرية، تدين بشدة تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة رجال في ايران، فيما يرتبط بالاحتجاجات التي أعقبت وفاة "مهسا أميني" في أيلول/سبتمبر 2022. وتلب سويسرا بشكل مؤكد من إيران بأن توقف هذه الإعدامات، وان تتحرك في إطار خفض تطبيق حكم الإعدام.

وردا على هذه التدخلات الغربية، في الشؤون الداخلية لإيران، أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية، يوم السبت، هذه التصريحات والمواقف التدخلية، ونصح الساسة الغربيين بأن يستمعوا الى صوت احتجاجات مواطنيهم، وان يقضوا أوقاتهم لتوفير الحقوق الانسانية والمطالبات المشروعة لمواطنيهم، بدلا من التدخل في الشؤون الداخلية لسائر الدول، وتمثيل دور المدافع عن حقوق الانسان.

وأضاف ناصر كنعاني: ان الانتهاك الواسع لأبسط حقوق المواطنين في الدول الغربية بما فيها حق حرية البيان، ولجوء الشرطة والقوات الامنية الى العنف المفرط ضد المدنيين المحتجين في اوروبا واميركا، إلى جانب إصدار البيانات السياسية بشأن القوانين الداخلية لسائر الدول، يبين بوضوح، الاستغلال المشين لحقوق الإنسان لتحقيق الأهداف والمآرب السياسية اللامشروعة. ومن المثير للسخرية كثيرا، ان من لديهم سوابق فظيعة لانتهاك حقوق الانسان بشكل سافر ضد الشعوب الاخرى، وحتى في بلدانهم يمارسون علنا انتهاك حقوق الانسان لمواطنيهم، وأيضا يلتزمون الصمت إزاء الممارسات الإجرامية الفظيعة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بل يتخذون موقف المدافع عن الصهاينة، من المثير للسخرية ان يقوم هؤلاء بإطلاق التصريحات بشأن تنفيذ الاحكام القضائية بحق القتلة ومروجي العنف ضد المدنيين الايرانيين ويسلبون امنهم وأرواحهم.

وأكد المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي: ان اوروبا واميركا فاقدة للأهلية القانونية والقضائية والأخلاقية لإبداء الرأي في الموضوعات القضائية وحقوق الانسان في سائر الدول.