شاهد.. روسيا: لن نسمح بضرب القرم

العالم – خاص بالعالم

سجال جديد يزيد من حدة التوتر القائم بين موسكو وواشطن بعدما اعطى الرئيس الاميركي جو بايدن الضوء الاخضر لدول غربية منح كييف مقاتلات اف اربعة عشر الاميركية وامكانية استخدامها في شبه جزيرة القرم بحسب ما جاء على لسان مستشار الامن القومي في البيت الابيض جيك سوليفان خلال مقابلة مع قناة سي ان ان الاميركية.

الخارجية الروسية قالت ان موسكو لن تسمح بتنفيذ التهديدات بضرب القرم بأسلحة اميركية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ردا على سوليفان إن القرم جزء من روسيا والتهديدات الأمريكية غير مسؤولة وموسكو ستجد الطريقة المناسبة لمنع حدوث ذلك.

السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف حذر الادارة الاميركية من أن القصف الأوكراني على شبه جزيرة القرم اذا ما تم سيعتبر هجوما كما الهجوم على أي منطقة روسية أخرى. وقال على تطبيق تلغرام ان من المهم أن تدرك الولايات المتحدة تماما أنه ستكون هناك إجراءات انتقامية من قبل روسيا. واضاف أن الولايات المتحدة تشن حربا بالوكالة وأخضعت الدول الأعضاء في مجموعة السبع بشكل كامل لخطها الخاص فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.

ميدانيا افادت مصادر محلية بوقوع انفجارات عديدة في مدينة دنيبرو شرق أوكرانيا اثر هجوم جوي روسي خلال الليل وانطلاق صافرات الانذار في مناطق اخرى. الجيش الاوكراني قال ان القوات الروسية شنت هجوما بستة عشر صاروخا ووعشرين مسيّرة على الجنود والبنى التحتية في المدينة.

مصادر روسية بدورِها افادت بتقدم قوات موسكو في دونيتسك ومناطق اخرى شرقي اوكرانيا وقالت ان قصفا جويا روسيا دمر مراكز مراقبة في كوبيانسك اضافة الى استهداف مخازنَ للذخيرة تابعةً للقوات الأوكرانية في زابوريجيا جنوبي اوكرانيا وسط معلومات عن انقطع التيار في محطة زابوريجيا النووية.

واما في باخموت تواصل القوات الاوكرانية نفيها خسارتها المعركة هناك وتقول انها ما زالت تسيطر على أطراف المدينة. في المقابل تتهم مجموعة فاغنر الرئيس الاوكراني فولودومير زيلينسكي بالكذب وتؤكد سيطرتها على المدينة وانها ستنسحب منها اول الشهر القادم.