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مندوبة اممية تؤكد المكانة الهامة لايران في نقل المساعدات الانسانية الى أفغانستان

مندوبة اممية تؤكد المكانة الهامة لايران في نقل المساعدات الانسانية الى أفغانستان
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكدت ممثلة برنامج الأغذية العالمي ( WFP) في افغانستان "سياو وي لي" لدى لقائها مساعد السفير الايراني في افغانستان حسن مرتضوي، على اهمية مكانة ايران الخاصة في نقل المساعدات الانسانية الى الشعب الافغاني.

العالم - ايران

وقالت السفارة الايرانية في كابول ان ممثلة برنامج الأغذية العالمي أشارت خلال هذا اللقاء الى مكانة واهمية ايران الخاصة في المنطقة ودعت الى تطوير العلاقات بين ايران وبين هذه المؤسسة من اجل نقل المساعدات الانسانية من الهند الى افغانستان عبر ميناء تشابهار الايراني والخط السككي خواف – روزنك (بين ايران وافغانستان) .

هذا وكانت خلية الأزمة الدولية قد اعلنت في تقرير اصدرته مؤخرا ان تقليص حجم المساعدات الانسانية الى افغانستان سيؤدي الى تدهور اوضاع كافة الافغانيين.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي عن خفض المساعدات المنقذة للحياة لما لا يقل عن أربعة ملايين شخص في أفغانستان خلال الشهر الماضي بسبب نقص التمويل، واضيف اليهم 9 ملايين آخرين في الشهر الحالي.

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