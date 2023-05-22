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الممثلة الاممية الخاصة في شؤون العراق تزور البصرة

الممثلة الاممية الخاصة في شؤون العراق تزور البصرة
الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

أجرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت زيارة إلى البصرة والتقت بمحافظ البصرة اسعد العيداني.

العالم- العراق

وأجرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق زيارة إلى البصرة للاستماع مباشرة إلى آراء وشواغل المسؤولين المحليين والمجتمع المدني بشأن الوضع في المحافظة جنوبي العراق.

وخلال زيارتها التي استغرقت يوماً واحداً، وهي زيارتها الأولى للمحافظة منذ أن تولت مسؤولياتها ممثلةً خاصةً للأمم المتحدة في العراق قبل شهرين، التقت بلاسخارت بشكلٍ منفصل مع محافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس مجلس المحافظة صباح البزوني، كما أجرت مناقشةً مع ممثلي المجتمع المدني.

وفي كلمةً للصحفيين، قالت الممثلة الخاصة إن زيارتها تهدف إلى التعرف على الوضع في البصرة من حيث التنمية الاقتصادية وحالة الخدمات والجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين.

وقالت "إن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع السلطات في البصرة من أجل تحسين ظروف الحياة هنا عاماً بعد آخر."

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