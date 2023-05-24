هل يخطط رونالدو حالياً لفسخ عقده مع النصر السعودي؟!

العالم - السعودية

وزعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية أن كريستيانو رونالدو لم يعد يستطيع تحمل الحياة أكثر في السعودية على الرغم من بقاء موسمين على انتهاء عقده مع النصر.

وحسب الصحيفة، فإن رونالدو يريد الرحيل عن النادي السعودي بعد 5 أشهر فقط من وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، بعقد تاريخي يمتد لموسمين ونصف الموسم بقيمة 200 مليون يورو لكل موسم.

وذهبت الصحيفة إلى أبعد من ذلك، حين أكدت أن أفضل لاعب في العالم 5 مرات يرى أن المنشآت الرياضية والبنى التحتية أقل من الجودة المتوفرة للاعبين في الملاعب الأوروبية.

وفي حال قرر كريستيانو الرحيل بشكل رسمي، فإنه مطالب بدفع تعويض لنادي النصر عن الموسمين المتبقيين في عقده، التزاما باللوائح الخاصة بنظام انتقالات اللاعبين المتبع من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحسب المادة 17 من لوائح الفيفا، فإن الطرف الذي يريد إنهاء العقد يلتزم بدفع تعويض مادي عن المدة المتبقية من فترة التعاقد.

وعلى الجانب الرياضي، سيواجه كريستيانو عقوبة الإيقاف لمدة 4 أشهر في حال فسخ عقده مع النصر، وهو ما يعقّد موقفه من اتخاذ قرار نهائي.

ومنذ وصوله إلى النصر السعودي، خاض كريستيانو رونالدو مع النصر 17 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 13 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وتُعد هذه المرة الثانية التي تتحدث فيها وسائل إعلام إسبانية عن رغبة "الدون" في الرحيل عن السعودية في الفترة الأخيرة.

وكانت صحيفة "إل ناسيونال" (El Nacional) الإسبانية نشرت أن "صاروخ ماديرا" يريد مغادرة النصر الصيف المقبل، والعودة إلى أحد الأندية التي لعب لها في السابق.