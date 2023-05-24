الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣
٠٤:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا تدعو فرنسا لمراجعة مواقفها 'المنفصلة عن الواقع'

سوريا تدعو فرنسا لمراجعة مواقفها 'المنفصلة عن الواقع'
الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكدت سوريا أن "أحلام فرنسا بإعادة موروثات حقبة الاستعمار والهيمنة على الشعوب" لم تعد صالحة لعالم اليوم، مشيرة إلى أنه على الدبلوماسية الفرنسية مراجعة مواقفها "المنفصلة عن الواقع".

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها اليوم: "تابعنا مؤخراً الهستيريا والمواقف المعزولة والمنفصلة عن الواقع للدبلوماسية الفرنسية التي فقدت صوابها بعد القرارات التاريخية التي اتخذتها القمة العربية في المملكة العربية السعودية تجاه سوريا"، مضيفة إن "فرنسا التي فشلت هي وأدواتها الإرهابية في تحقيق أهدافها في سورية، قد أصابها العمى وعدم الاعتراف بالحقائق والتغيرات الجارية على الساحتين العربية والإقليمية وعلى الساحة الدولية".

وأضاف البيان: إن أحلام المرضى في الدبلوماسية الفرنسية بإعادة موروثات حقبة الاستعمار والهيمنة على الشعوب ومقدراتها وثرواتها لم تعد صالحة لعالم اليوم الذي ينتج قيما جديدة تقوم على تعددية الأقطاب ورفض العقوبات الاقتصادية اللاأخلاقية واللاإنسانية واحترام سيادة واستقلال الدول والمساواة فيما بينها.

وتابع البيان: إن "على الدبلوماسية الفرنسية المتخلفة مراجعة مواقفها، لأن الشعوب في مختلف أنحاء العالم تعي أن عهود التسلط واستباحة حقوقها بعبارات زائفة قد انتهت إلى غير رجعة".

روابط ذات صلة

محافظة دمشق تحدد سعر الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الإلكترونية وخارجها

شاهد.. رأي الشارع السوري في حضور الرئيس الاسد القمة العربية في جدة  

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 24-05-2023

بالفيديو.. مسيرات في صنعاء بمناسبة يوم الصرخة بوجه المستكبرين

من طهران.. رئيس بعثة الحج الايرانية يكشف عن التحضيرات الإيرانية لأداء مناسك الحج

البيت الأبيض بين هيروشيما وشيان.. صراع القمم الأميركية الصينية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 24-05-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-05-2023