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نيبينزيا: واشنطن تروج بعناد للتطبيع العربي الإسرائيلي

نيبينزيا: واشنطن تروج بعناد للتطبيع العربي الإسرائيلي
الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن واشنطن فقدت الحياد والنزاهة اللذين لا غنى عنهما للوسيط في حل القضية الفلسطينية.

العالم - روسيا

وأضاف إن المعايير المزدوجة لزملائنا الأمريكيين تتجلى بوضوح في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتواصل الولايات المتحدة محاولات أحادية الجانب لعكس التدهور على المنطقة من خلال استبدال العالم السياسي الحقيقي بالعالم الاقتصادي".

وأضاف: "من خلال عرقلة عمل الرباعية للوسطاء الدوليين في منطقة غرب اسيا، فإن الولايات المتحدة تروج بعناد للتطبيع العربي الإسرائيلي، متجاوزة الحل العادل للقضية الفلسطينية".

وشدد نيبينزيا على أن "المفارقة الرئيسية هنا هي أن واشنطن، التي تدعي أنها الراعي الوحيد لعملية السلام في الشرق الأوسط، فقدت منذ فترة طويلة وبشكل كامل الحياد والنزاهة اللذين لا غنى عنهما للوسيط النزيه".

وأوضح أن "قرار الإدارة الأمريكية السابقة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان يتعارض مع التزام الولايات المتحدة بالقرارات الرئيسية لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

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