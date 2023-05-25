الأمم المتحدة تعلن عدد السودانيين اللاجئين إلى مصر

العالم- السودان

وحسب وكالة "روسيا اليوم" قالت المفوضية إن أكثر من 150 ألفا فروا من الأعمال القتالية في السودان عبر الحدود الجنوبية لمصر، بينهم 145 ألف سوداني وأكثر من 5 آلاف من جنسيات أخرى.

وفي وقت سابق وجهت المفوضية نداء عاجلا من أجل سلامة المدنيين والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى مستحقيها، وأكدت أن الأعمال القتالية أجبرت أكثر من مليون شخص على النزوح والفرار إلى مناطق داخل السودان وخارجه.

وأوضحت في تقرير الأسبوع الماضي، أن أكثر من 843 ألف شخص نزحوا إلى مناطق داخل السودان، فيما فر حوالي 250 ألف شخص إلى خارج الحدود.