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روسيا: إحباط عملية تخريبية دبرتها المخابرات الأوكرانية لاستهداف محطتين للطاقة النووية

روسيا: إحباط عملية تخريبية دبرتها المخابرات الأوكرانية لاستهداف محطتين للطاقة النووية
الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، أنه تمكن من إحباط عملية تخريبية دبرتها المخابرات الأوكرانية كانت تستهدف محطتين للطاقة النووية يوم 9 مايو.

العالم- روسيا

وحسب وكالة "روسيا اليوم" قال مكتب الاتصال التابع لجهاز الأمن الفدرالي إنه تم اعتقال عنصرين من المجموعة كانا يستعدان لتخريب محطة الطاقة النووية، واثنين من المتعاونين معهما.

وأضاف مكتب الاتصال في بيان أن "جهاز الأمن الفدرالي الروسي أحبط هجوما إرهابيا على منشآت الطاقة النووية، والذي تم التخطيط له من قبل جهاز المخابرات الأوكرانية، عشية الاحتفال بالذكرى الثامنة والسبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".

وأوضح أن "مجموعة إرهابية تخريبية تابعة لجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني حاولت تخريب أكثر من 30 خط طاقة عالي الضغط، في لينينغراد وكالينين".

ووفقا لجهاز الأمن الفدرالي الروسي فإن هذه الخطة كانت تهدف إلى إغلاق المفاعلات النووية وتعطيل التشغيل العادي لمحطة الطاقة النووية وإلحاق أضرار بالاقتصاد الروسي وسمعة روسيا في هذا المجال.

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