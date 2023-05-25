شاهد..واشنطن تزود أوكرانيا بقانصة الطائرات؛ 'ناسامز'

العالم - الازمة الأوكرانية

تدفق أسلحة غربية متقدمة، مثل الطائرات المقاتلة ونظام باتريوت ومعدّات حربية أخرى يستمر لأوكرانيا، فهذه المرة أسلحة نوعية تعلن الولايات المتحدة التصديق على بيعها لكييف.

بنظام دفاع جوي من طراز 'ناسامز' ومعدّات ذات صلة، قالت واشنطن إنها ستزود كييف لتعزيز دفاعاتها ضد الضربات الصاروخية الروسية في العمق الأوكراني.

ومنظومة 'ناسامز' -التي يطلق عليها 'قانصة الطائرات والمسيّرات'- هي نظام دفاع صاروخي 'أرض جو' من متوسط إلى طويل المدى كانت أوكرانيا تستعجل الغرب تزويدها بها.

فبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، فانّ الحصول على هذا النظام ونشره سيعززان قدرة أوكرانيا على حماية البنية التحتية الحيوية.

وكانت واشنطن قد أعلنت الموافقة على تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات 'إف-16'، التي أثبتت تمتعها بكفاءة عالية في المعارك، فهي خفيفة ولديها قدرات على القتال الجوي وتنفيذ ضربات أرضية، بحسب الخبراء.

وفي سياق الحرب في أوكرانيا، تعهدت المجموعة الروسية شبه العسكرية المعروفة باسم فيلق المتطوعين الروس، ومجموعة مسلحة أخرى تعرف باسم جيش الحرية اللتان تبنتا الهجوم الأخير على الأراضي الروسية، تعهدتا بمزيد من الهجمات عبر الحدود داخل روسيا، وكشفتا عن احتجاز أسرى روس، والعودة بهم الى أوكرانيا.

ونفت أوكرانيا رسمياً تورطها في الهجوم على منطقة بيلغورود الروسية الحدودية الذي انطلق من داخل أوكرانيا، في وقت جدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تأكيده أنّ جيوب مقاومة ما تزال في مدينة باخموت التي أعلنت موسكو الاستيلاء عليها بالكامل.

من جهتها، أعلنت موسكو أنها تصدّت للهجوم على مقاطعة بيللغرود، وقتلت أكثر من سبعين متمرداً. كما تعهد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو برد قاس على أي توغلات مستقبلية.