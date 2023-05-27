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آخر تفاصيل الاشتباكات في منطقة حدودية بين ايران وافغانستان

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد محمود عباس زاده مشكيني عضو لجنة الامن في البرلمان الإيراني من طهران ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ليس لديها أي نية لأي إشتباك مع طالبان، فإيران هي مركز الأمن في المنطقة منوها ان ما تريده إيران هو استتباب الامن لكل دول الجوار.

العالم - خاص بالعالم

وأشار زاده مشكيني إلى أن المعلومات تشير الى حصول بعض الاشتباكات بين مخفرين حدوديين بين جماعة طالبان باعتبار أن بلوجستان وسيستان هي مناطق إيرانيه وتم السيطرة عليها بعد فترة وجيزة.

ولفت الى أن المسؤولين الايرانيين يدرسون حاليا اسباب هذه الاشتباكات وان الجمهورية الاسلامية الايرانية وافغانستان ولفترات طويله كانتا متعايشتين دائما ولم يحصل بينهما أي اشتباك، وكانت دائما إيران داعمة لافغانستان.

وكان أكد قائد قوى الأمن الداخلي في ايران العميد أحمد رضا رادان أنه تم إصدار أوامر حازمة لحرس الحدود بالرد على أي اعتداء حدودي.

وردا على هجوم عناصر طالبان على نقطة حدودية شرقي ايران، قال رادان إن على السلطات الحاكمة في افغانستان أن تتحمل مسؤولياتها حيال خطوتها الطائشة والمخالفة للقوانين الدولية.

الى ذلك قال نائب قائد قوى الأمن الداخلي العميد قاسم رضائي إن عناصر طالبان قاموا باطلاق النار على مخفر حدودي في منطقة زابل رغم توجيه تحذير لها، في انتهاك لمبادئ حسن الجوار.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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