السيد نصرالله محذراً العدو الاسرائيلي: اي خطأ ترتكبه ستقودك للزوال

في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع كتب عباس ...نعم والف نعم للمقاومة التي حمت لبنان من السرطان الاسرائيلي وحمته من التكفيرين، نشكر الله على النعمة الالهية التي انعمها علينا في عصرنا هو ان رزقنا بقائد شجاع ومؤمن السيد حسن نصرالله ورجالا لا يخافون لومة لائم الذين ابدعوا في ميادين القتال وحققوا المعجزات.

وكتبت ريحانة... كثر هم الذين اعتبروا أنه بخروج إسرائيل من لبنان قد انتهى الأمر وعلى المقاومة أن ترتاح وتخلد للنَّوم لكن الحاج قاسم والحاج عماد والأخوة كانوا مصممين منذ اليوم الثاني للتحرير عام 2000 أن نبدأ الاستعداد للحرب المحتلمة”. سماحة السيِّد حسن نصرالله.

وغرد حسن عليان... خطاب سماحة السيد حسن نصرالله له نكهة خاصة تفوح منه روح النصر الاتي.. السيد رسم مسار جديد واظهر عناصر القوة وقال لنتنياهو ليس انت من يحدد توقيت المعركة الكبرى.. محور المقاومة من يحدد واذا حصلت ستأخذ اسرائيل الى الهاوية او الزوال.