حكومة نتنياهو تتلقى ضربة بعد خروج تظاهرات ضدها للاسبوع الـ21

محللون داخل الكيان عبروا عن خروج هذه الاعداد الكبيرة، مؤشر نحو تزايد فقدان التقة بالشارع بالاسرائيلي بتجاه المستويين الامني والسياسي، أضافة لموجة غلاء تجتاح الكيان الاسرائيلي مما يزيد من حالة الغضب بالشارع الاسرائيلي.

خروج التظاهرات وبهذا الحجم هو محاولة ما يعرف بالمعارصة لأعادة زخمها بالشارع الاسرائيلي، وذلك يأتي ردا على تصريحات نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال المتعلقة بأعادة السعي نحو تشريع قوانين تخدم مصالحة وزمرته الحاكمة.

وشهدت المفاوضات الجارية بين الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو والمعارضة بزعامة يأئير لبيد داخل مقر رئيس الكيان الخاصة لتوصل لاتفاق لكنها تتعثر وفق ما يتم الاعلان عنه.