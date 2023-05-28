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الناتو يرفض تحديد موعد زمني لانضمام أوكرانيا للحلف

الناتو يرفض تحديد موعد زمني لانضمام أوكرانيا للحلف
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

 لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء في "الناتو" بشأن مسألة تحديد موعد زمني لإنضمام أوكرانيا إلى الحلف.

العالم - الأميركيتان

كشفت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، عن عدم وجود اتفاق بين الدول الأعضاء في "الناتو" بشأن مسألة تحديد موعد زمني لانضمام أوكرانيا إلى الحلف.

وأضافت،"تصر بعض الدول على أن يتم تقديم مثل هذا الموعد الزمني لأوكرانيا في وقت مبكر من يوليو في قمة الحلف المقبلة في فيلنيوس".

ووفقا لموقع Euractiv، سيسمح "مجلس الناتو –أوكرانيا" لكييف، بأن تكون بهذه الصفة "عضوا كاملا" وليست "دولة ضيفا" في اجتماعات حلف "الناتو". وسيتمكن الأوكرانيون من عقد اجتماعات بأنفسهم، مما سيسهل تبادل المعلومات، بما في ذلك من ساحة المعركة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا الشكل فرصاً جديدة للتعاون، بما في ذلك في مجال الاستخبارات والصناعات العسكرية والتدريبات المشتركة وزيادة التفاعل بين القوات الأوكرانية وقوات الدول الأعضاء.

وأشار الموقع، إلى أن مسؤولين مختلفين أقروا بأن انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" في المرحلة الحالية أمر مستحيل.

وفي قمة الحلف في بوخارست أبريل 2008، أصدر "الناتو" بيانا سياسيا بأن أوكرانيا ستصبح في النهاية عضوا في الحلف، رافضا تقديم خطة عمل العضوية، وهي الخطوة الأولى في عملية العضوية القانونية للبلاد، وصرح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مرارا، أن كييف تريد تحقيق فهم للشروط المحددة للانضمام إلى الحلف.

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