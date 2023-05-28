شاهد.. هجوم روسي هائل بالطائرات المسيرة على كييف

سلسلة انفجارات قوية هزت العاصمة، وقعت بحسب الإدارة العسكرية في كييف على عدة موجات، وسط استمرار الانذارات الجوية لاكثر من خمس ساعات.

القوات الجوية الاوكرانية قالت اسقطت معظم المسيرات التي استخدمت في الهجوم، فيما اكد رئيس بلدية كييف فيتال كليتشكو ان حطام المسيرات تسبب في سقوط ضحايا والحاق اضرار ببعض المباني.

في الوقت نفسه، تواصل القوات الاوكرانية استهداف المنشأت النفطية الروسية، واقتربت عدة مسيرات من مصفاة إيلسكي لتكرير النفط في اقليم كراسنودار، الا ان الدفاعات الجوية الروسية قضت عليها دون الحاق اضرار بالمصنع.

ومع تصاعد حدة الهجمات داخل روسيا خلال الاسابيع القلية الماضية، لاسيما باستخدام الطائرات المسيرة على مناطق على طول الحدود وايضا في عمق البلاد على نحو متزايد، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة الى قوات حرس الحدود، حثهم فيها على تعزيز الامن على الحدود، لضمان تحرك عسكري ومدني روسي سريع الى مناطق روسيا الجديدة، بحسب تعبيره.

أمر رئاسي يأتي فيما تستعد اوكرانيا لشن هجوم مضاد لاستعادة الاراضي التي فقدت السيطرة عليها في الحرب المستمرة منذ خمسة عشر شهرا.