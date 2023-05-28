الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣
٠٩:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. هجوم روسي هائل بالطائرات المسيرة على كييف

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

عشية ذكرى تاسيسها، شنت روسيا اكبر هجوم بالطائرات المسيرة على العاصمة الاوكرانية كييف.

سلسلة انفجارات قوية هزت العاصمة، وقعت بحسب الإدارة العسكرية في كييف على عدة موجات، وسط استمرار الانذارات الجوية لاكثر من خمس ساعات.

القوات الجوية الاوكرانية قالت اسقطت معظم المسيرات التي استخدمت في الهجوم، فيما اكد رئيس بلدية كييف فيتال كليتشكو ان حطام المسيرات تسبب في سقوط ضحايا والحاق اضرار ببعض المباني.

في الوقت نفسه، تواصل القوات الاوكرانية استهداف المنشأت النفطية الروسية، واقتربت عدة مسيرات من مصفاة إيلسكي لتكرير النفط في اقليم كراسنودار، الا ان الدفاعات الجوية الروسية قضت عليها دون الحاق اضرار بالمصنع.

ومع تصاعد حدة الهجمات داخل روسيا خلال الاسابيع القلية الماضية، لاسيما باستخدام الطائرات المسيرة على مناطق على طول الحدود وايضا في عمق البلاد على نحو متزايد، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة الى قوات حرس الحدود، حثهم فيها على تعزيز الامن على الحدود، لضمان تحرك عسكري ومدني روسي سريع الى مناطق روسيا الجديدة، بحسب تعبيره.

أمر رئاسي يأتي فيما تستعد اوكرانيا لشن هجوم مضاد لاستعادة الاراضي التي فقدت السيطرة عليها في الحرب المستمرة منذ خمسة عشر شهرا.

روابط ذات صلة

وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية 'كييف' وتدمير مستودع هام!

كييف تتعرض لقصف وصافرات الانذار تدوي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجيش الايراني: 'أمن كامل' يسود الحدود بين ايران وافغانستان

بحث 'سوري بحريني عماني' سبل تعزيز التعاون الصحي

'الإنصاف' يتعدى حاجز مقاعد البرلمان بالأغلبية في موريتانيا

حماس: اعتداء أجهزة السلطة على عائلة مصعب اشتية انحدار وطني وأخلاقي

جيش الاحتلال بصدد اجراء مناورة عسكرية شمالي فلسطين المحتلة

العراق..القانونية النيابية تحدد موعد مناقشة قانون النفط والغاز