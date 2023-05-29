الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣
٠٩:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير سوداني: مفاوضات جديدة ستُجرى في السعودية لتمديد الهدنة

وزير سوداني: مفاوضات جديدة ستُجرى في السعودية لتمديد الهدنة
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير التنمية الاجتماعية الاتحادية في السودان أحمد آدم بخيت أن مفاوضات جديدة ستجرى في مدينة جدة السعودية لتمديد الهدنة الإنسانية في البلاد.

العالم-السودان

وخلال الإجتماع المشترك بين وفد التفاوض واللجنة العليا لمتابعة الأوضاع الإنسانية بالسودان واللجنة الفنية المنبثقة منها الذي انعقد مساء أمس بمقر اللجنة العليا ببورتسودان برئاسة وزير التنمية الإجتماعية الإتحادي أحمد آدم بخيت، استمع الوفد إلى شرح مفصل حول جهود اللجنة العليا في تنفيذ مهام استلام وتوزيع وتوصيل المساعدات للمتأثرين في ولايات السودان المختلفة باستثناء ولاية الخرطوم وولايات دارفور.

وأوضح وزير التنمية الإجتماعية أهمية تمديد الهدنة لتوصيل المساعدات إلى الولايات التي تواجه تحديات أمنية، مبينا أهمية انضمام المفوض العام للعون الإنساني إلى وفد التفاوض في جولة المفاوضات المرتقبة لتمديد الهدنة من أجل المساعدة في تطبيق الاتفاق الخاص بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين في مناطق القتال.

وأعلن أن مفاوضات جديدة ستُجرى في مدينة جدة السعودية لتمديد الهدنة الإنسانية، مبينا أن الطرف الآخر قام بــ91 خرقا خلال أسبوع الهدنة.

روابط ذات صلة

السودان..الجيش ينفي قرار البرهان بإلغاء اتفاق جوبا للسلام

إشتباكات في السودان وحاكم دارفور يحثّ على حمل السلاح

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بغداد واربيل.. بحث معالجة اشكاليات قانونية خاصة بشركات نفطية عاملة بكردستان

وزير سوداني: مفاوضات جديدة ستُجرى في السعودية لتمديد الهدنة

أبو ردينة: جميع المستوطنات بما فيها 'حومش' غير شرعية

إيران وسلطنة عمان.. علاقات تاريخية متجذرة لم تهزها أعتى العواصف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 29-05-2023

'خارجية فلسطين': شرعنة بؤرة 'حومش' تصعيد خطير في ساحة الصراع