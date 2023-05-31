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عبداللهيان: العلاقات الإيرانية الإماراتية ستتطور في القطاعين العام والخاص

عبداللهيان: العلاقات الإيرانية الإماراتية ستتطور في القطاعين العام والخاص
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية الايراني، دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا تجاريا موثوقا به، وصرح بأن العلاقات بين البلدين ستتطور على مستوى الحكومة والقطاع الخاص.

العالم - ايران

وخلال استقباله الثلاثاء بطهران، وزير الدولة الاماراتي خليفة شاهين المرر، اشار وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى سياسة الحكومة الايرانية في تطوير العلاقات مع الجوار واعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا تجاريا موثوق به ، وقال: ان العلاقات بين البلدين ستتطور على مستوى الحكومة والقطاع الخاص.

واعتبر وزير الخارجية الايراني، توسيع التعاون المشترك بانه يخدم مصلحة البلدين والمنطقة.

من جانبه أكد وزير الدولة الاماراتي خليفة شاهين المرر، في هذا الاجتماع ، عزم بلاده على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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