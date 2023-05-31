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ألمانيا تغلق 4 قنصليات روسية على أراضيها

ألمانيا تغلق 4 قنصليات روسية على أراضيها
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت برلين إغلاق أربع من أصل خمس قنصليات روسية على اراضيها ردا على ما أسمته "إجراءات موسكو".

العالم- اوروبا

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية كذلك ستغلق ألمانيا، في سياق تقليص الوجود الألماني في روسيا، قنصلياتها في كالينينغراد ونوفوسيبيرسك ويكاتيرينبورغ.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن فرض قيود على الحد الأقصى لعدد أفراد البعثة الدبلوماسية الألمانية ردا على قرار الجانب الألماني مغادرة 40 موظفا دبلوماسيا وإداريا وفنيا من البعثات الروسية لديه عام 2022 بدون أساس، ثم طرد 30 موظفا آخرين في بداية عام 2023، مع اتهام مزعوم بأن الدبلوماسيين يمارسون "نوعا من النشاط الذي يتعارض مع وضعهم الدبلوماسي"، ودون تقديم أي دليل.

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