لافروف: على السفراء الأمريكيين عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى

العالم- اوروبا

وقال لافروف ردا على طلب للتعليق على كلام السفير الأمريكي لدى جنوب إفريقيا، ومزاعم واشنطن بشأن توريد أسلحة إلى روسيا: "إذا بدا شيء ما (السفير) للأمريكي أو أي سفير آخر في الخارج، من وراء المحيط أو من وراء البحر، فهو بحاجة بشكل عام إلى معرفة مكانته وعدم التدخل في شؤون الآخرين".

وأضاف لافروف أنه "إذا تطرقنا إلى موضوع إمدادات الأسلحة، فسوف أؤكد مرة أخرى أننا لا تنتهك المعايير الدولية أبدا. وزملاؤنا الغربيون ينتهكونها، معلنين الحياد، فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا، يضخون كميات هائلة من الأسلحة الحديثة بعيدة المدى وغير الآمنة، بما في ذلك تلك التي يستخدمونها في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، ادعى السفير الأمريكي لدى بريتوريا، روبن بريغيتي، بأن دولة جنوب إفريقيا تقوم بإمداد الجيش الروسي بالأسلحة، في إشارة إلى وصول السفينة الروسية إلى قاعدة البحرية سيمونستاون في جنوب إفريقيا، حيث بقيت هناك مدة يومين خلال الفترة الممتدة من 6 – 8 ديسمبر 2022.

ووفقا لبريغيتي، فإن الولايات المتحدة واثقة من أن السفينة كانت "محملة بالأسلحة والذخيرة"، وبعد ذلك عادت السفينة إلى روسيا.

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة خارجية دولة جنوب إفريقيا، أن بريغيتي اعتذر عن تصريحاته، وأقر بتجاوزه للخطوط الحمراء، عقب تلقيه احتجاجا رسميا من الوزارة.