قناة العالم
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣
٠٣:٠٧ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
أنت المراسل
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مراسل العالم عن وسائل إعلام الإحتلال: الضابط الإسرائيلي الذي لقي مصرعه غرقًا في إيطاليا عمل سابقًا كضابط في جهاز الموساد
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 31-05-2023
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/05/31/168554704602823400.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2023/05/31/168554704602823400.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2023/05/31/168554702031614100.jpg
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الرياضية
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 30-05-2023
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 30-05-2023
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
انقلاب الصورة
الصاروخ الايراني خيبر بمدی 2000 کيلومتر
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٧
انقلاب الصورة
صاروخ خيبر يکشف عن تعاظم القدرات الصاروخية الايرانية
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣١
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 29 مايو 2023
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٣
التواصل
الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة لناشطي المناخ في باريس
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٩
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 27 مايو 2023
السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٣
التواصل
حديقة طيور في طهران
السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 31-05-2023
الاحتلال يرفض تحرير الأسير وليد دقة ومستوطنون يعتدون على عائلته
الصاروخ الايراني خيبر بمدی 2000 کيلومتر
الكشف عن وزن زعيم كوريا الشمالية.. وعلاقته بالنوم!
في كلمته بملتقى رؤساء البعثات الايرانية في الخارج..
رئيسي يؤكد على حل مشاكل الرعايا الايرانيين في خارج البلاد
بكين تدعو واشنطن لوقف الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي
مقالات و تحليلات
'ايران - مصر'.. نهاية حرب باردة لاطار 'جيوبوليتيكي سياسي حضاري'
القلق من حرب تعدد الساحات.. فوبيا تقض مضجع الاحتلال
حتى حزيران القادم.. تعليق المساعدات الأممية النقدية للسوريين في لبنان
كيف تبدو ملامح التقارب بين مصر وإيران؟
على ابواب الصيف... تهويل الحرب يعود
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.