الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣
٠٣:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 31-05-2023

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 30-05-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 30-05-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 31-05-2023

الاحتلال يرفض تحرير الأسير وليد دقة ومستوطنون يعتدون على عائلته

الصاروخ الايراني خيبر بمدی 2000 کيلومتر

الكشف عن وزن زعيم كوريا الشمالية.. وعلاقته بالنوم!

في كلمته بملتقى رؤساء البعثات الايرانية في الخارج.. رئيسي يؤكد على حل مشاكل الرعايا الايرانيين في خارج البلاد

بكين تدعو واشنطن لوقف الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي