ترامب- ديسانتس.. معركة الصديقين اللدودين في ميدان الجمهوريين

لكن داخل الحزب الجمهوري، هناك من لديه طموحه أيضا في الجلوس على كرسي الرئاسة. والمقصود هنا هو حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس الخارِج من عباءة ترامب.

وما بين الصديقين اللدودين متاشبهات كثيرة، فحاكم فلوريدا تبنى خصائص ترامبية لصعود سلمِ الحياة السياسية، وإن كان قد انقلب على راعيه للوصول إلى أعلى السلم.

ومساحة العداوة بين الرجلين يشغلها مرشحون جمهوريون آخرون، حيث باتت بوصلة التصويت الجمهوري تائهة بين أسماء تزيد بتشابهاتها وتناقضاتها على غموضِ رؤية الناخبين.

وبعيدا عن غبار المعركة الجمهورية، يجلس جو بايدن والحزب الديمقراطي متفرجين، على أمل حدوث السيناريو الذي يفضلونه، والمتمثل بمنافسة مع ترامب، الذي يعتبره كثيرون ورقة رابحة للديمقراطيين.



تويت

المعركة الانتخابية بين الجمهوريين انعكست على الناشطين في موقع تويتر ايضا.

'ماثيو' غرد في هذا السياق: في لعبة أوراق مرشحي الحزب الجمهوري للرئاسة، نعرف تماما أي نوع من الاستياء يحمل ديسانتس وترامب، وكيف تلعب البطاقات في ولايات مختلفة.

'جان لانج' علق حول رون ديسانتس: هذه هي المشكلة الحقيقية التي لن يتمكن ديسانتس من تجاوزها أبدا. وهي أنصار ترامب الذين أمضوا السنوات الست الماضية في مشاهدة وسائل الإعلام الفاسدة، وإف بي آي.. و سي آي إيه..والحزب الجمهوري يطعنوهم في الظهر. ويبدو ديسانتس تمامًا مثلهم الآن.

أما 'ماثيو ستارمان' فكتب منتقدا الجمهوريين بشكل عام: الحزب الجمهوري وأشخاص مثل ترامب وديسانتس هم جزء من سبب الفساد. التفكير بطريقة أخرى لن يساعد أي شخص. سوف يتطلب الأمر جبهة متحدة وسحب الدم القديم لإصلاح هذه المشاكل.

رسوم

كثير من الرسوم الساخرة تناولت المعركة الانتخابية الجمهورية.

في الرسم الاول لدينا نرى جونالد ترامب يلاحق الفيل رمز الحزب الجمهوري ويريد ان يثبت على ظهره شعار ترامب الفين واربعة وعشرين.. يريد من الحزب ان يكون هو شريكه في الانتخابات، والحزب الجمهوري هنا يحاول الفرار من ترامب.

في الرسم التالي صاروخ اطلاق الحملة الانتخابية للمرشح رون ديسانتس والصاروخ انفجر قبل انطلاقه، وهنا احدهم يقول .. كل هذا ويضفون ديسانتس بالممل.

في الرسم الأخير نرى ترامب فاتحا فمه وبقية المرشحين الجمهوريين يقفزون وهو يبتلعهم. الحقيقة ان معظم هؤلاء المرشحين خرجوا من عباءة ترامب وهم الان ينافسونه في السباق الرئاسي.

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