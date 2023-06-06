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عنايتي: الجمهورية الإسلامية تعطي الأولوية للأمن في المنطقة

الثلاثاء ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال مدير شؤون دائرة الخليج الفارسي في"الخارجية الإيرانية"علي رضا عنايتي"إن الجمهورية الإسلامية تعطي الأولوية للأمن في المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج "من طهران" سيبث غدا على شاشة القناة أكد عنايتي أن هذه الاولوية تعطي للأمن منظارا جديدا.

وقال عنايتي :"اليوم نريد ان نتعاون اكثر فاكثر مع بعض واعطاء الاولوية للامن من منظار جديد، الأمن المبني على التنمية ونحن نرحب بهذه الفكرة".

وشدد عنايتي على أن الأمن لا يأتي من السلاح والذخائر ومن القوات المسلحة، منوها أن عسكرية الأمن هو خطأ فادح ولابد ان يكون الأمن بمفهومه الجديد يبنى على التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية ونحن مع هذه الفكرة".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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