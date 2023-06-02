اتفاق مصري قطري على تكثيف التنسيق المشترك لدعم الشعب السوداني

العالم _ قطر

جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، بالإضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان.

وشدد الجانبان، على ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية وتسهيل انسياب المساعدات للمتأثرين بالقتال الدائر في السودان وتجنيب المدنيين تبعاته.

كما اتفقا على تكثيف التنسيق المشترك لتقديم الدعم والمساعدة للشعب السوداني الشقيق والتخفيف من آثار الأزمة خاصة على اللاجئين السودانيين، وأن تشرع الفرق واللجان المعنية في الدولتين في وضع الآليات والخطط التنفيذية لضمان وصول هذا الدعم لمستحقيه من الشعب السوداني الشقيق.