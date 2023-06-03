عبر صحيفة امريكية.. زيلينسكي يدق طبول الهجوم المضاد على روسيا

وقال زيلينسكي: "نعتقد بقوة أننا سننجح... لا أعرف كم من الوقت سيستغرق، لأكون صادقًا، يمكن أن يسير في عدة طرق، مختلفة تمامًا. لكننا سنقوم بذلك، ونحن مستعدون وجاهزون".

التصريحات هذه تأتي بعدما قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة وفرت لأوكرانيا ما تحتاجه للهجوم المضاد ولكن توقيت تنفيذه يعود إليهم.

وفي أحدث المبادرات لانهاء الحرب، اقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو خطة سلام للحرب في أوكرانيا، داعيا إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح واستفتاء تجريه الأمم المتحدة في المناطق التي وصفها بالأراضي المتنازع عليها.

وقال: "اقترح خطة متعددة النقاط تشمل وقفا لإطلاق النار 'في المواقع الحالية التي يتمركز فيها الطرفان المتحاربان' وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بالانسحاب خمسة عشر كيلومترا من موقع عمليات كل طرف".

ويأتي اقتراح إندونيسيا في أعقاب زيارة الرئيس جوكو ويدودو لموسكو وكييف، حيث عرض الوساطة بين زعيمي البلدين وإحياء محادثات السلام.

الى ذلك قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه إذا توقف الدعم العسكري لأوكرانيا، فإن الحرب ستنتهي بسرعة ولكن مع سقوط سيادة ذلك البلد أمام العدوان الخارجي.

واضاف بوريل: "لا يمكننا التوقف عن دعم أوكرانيا عسكريا لأننا لا نريد السلام الذي هو سلام الاستسلام، سلام الطرف الأقوى".

وبينما تزداد مقترحات ومبادرات السلام.. تتواصل الاشتباكات بين الجانبين، حيث أعلنت روسيا سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء قصف استهدف منطقة بيلغورود الروسية واربعة مقاطعات أخرى متاخمة لأوكرانيا.

كما استُهدفت العاصمة لما يقارب اسبوع بموجة جديدة من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ، وقال الجيش الأوكراني في احدث تقرير يومي إن القتال يتركز في مارينكا بمنطقة دونيتسك في الشرق.

وأضاف التقرير أن القوات الأوكرانية صدت جميع هجمات القوات الروسية والتي بلغ عددها اربعة عشر هجوما هناك.