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وزير الخارجية الايراني يغادر كيب تاون عائدا الى طهران

وزير الخارجية الايراني يغادر كيب تاون عائدا الى طهران
السبت ٠٣ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

غادر وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، مدينة كيب تاون بجنوب افريقيا صباح اليوم السبت، عائدا الى العاصمة طهران.

العالم - ايران

ووصل "امير عبداللهان"، الخميس الماضي الى مدينة كيب تاون (ثاني اكبر مدن جنوب افريقيا من حيت التعداد السكاني)، بدعوة السيدة "نالدي باندور" وزيرة خارجية هذا البلد للمشاركة في اجتماع اصدقاء بريكس.

وزير الخارجية الايراني، اجرى على امتداد زيارته الحالية التي تعد الثالثة الى جمهورية جنوب افريقيا، لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه لدى الدول المشاركة؛ باحثا معهم في سياسات الجمهورية الاسلامية حول مبدا التعددية، ورغبة ايران في الانضمام الى مجموعة بريكس.

كما التقى وزير الخارجية الايراني كلا من نظرائه الروسي والهندي والجنوب افريقي والبرازيلي.

فضلا عن ذلك، تباحث امير عبداللهيان مع وزيري الخارجية السعودي والاماراتي حول اليات توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.

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وزير الخارجية الايراني يغادر كيب تاون عائدا الى طهران