الإرهابيون في إدلب يمنعون وصول الطلاب لتقديم امتحانات الشهادات العامة

العالم - سوریا

ونقلت وكالة سانا عن مدير تربية إدلب نادر عبدو قوله إن “الإرهابيين منعوا الطلاب من الوصول إلى معبر سراقب، والتوجه إلى مناطق سيطرة الدولة الآمنة لتقديم امتحاناتهم هذا العام”.

ولفت عبدو إلى أن المحافظة بمختلف مؤسساتها اتخذت كامل الاستعدادات لاستقبال الطلاب وتأمين احتياجاتهم، ومنها تجهيز مركزين في منطقة خان شيخون، مزودين بكل الوسائل اللازمة لاستضافة وإقامة الطلاب وتقديم الخدمات اللازمة لهم، مع تأمين باصات لنقل الطلاب، وفرق صحية وطواقم طبية وسيارات إسعاف عائدة للهلال الأحمر العربي السوري ومديرية صحة إدلب.

يشار إلى أن محافظ إدلب ثائر سلهب أصدر تعميماً للجهات المعنية في المحافظة بأن يفتتح معبر سراقب خلال الفترة الواقعة ما بين الـ 3 والـ 6 من شهر حزيران الجاري، لدخول طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها من المناطق غير المستقرة لتقديم الدورة الأولى من الامتحانات العامة لعام 2023.

ووصلت أمس إلى مدينة حلب 2700 طالبة يمثلن دفعة أولى من طالبات الصف التاسع، قادمات من المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية عبر معبر التايهة بريف حلب، استعدادا لتقديم الامتحان النهائي لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.